Сборная США всухую обыграла Великобританию

Сборная США по хоккею одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Великобритании.

США - Великобритания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились форвард Бен Майерс и Киффер Беллоуз. Заключительный гол забил Беллоуз.

После четырёх проведённых встреч сборная США занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав восемь баллов. На счету Великобритании один балл после четырёх матчей.