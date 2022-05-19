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Сборная США всухую обыграла Великобританию
Номинальные гости не смогли забросить ни единой шайбы
Фото: Sportsnet
Сборная США по хоккею одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Великобритании.
США - Великобритания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились форвард Бен Майерс и Киффер Беллоуз. Заключительный гол забил Беллоуз.
После четырёх проведённых встреч сборная США занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав восемь баллов. На счету Великобритании один балл после четырёх матчей.
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