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Сборная США всухую обыграла Великобританию

Хоккей
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Номинальные гости не смогли забросить ни единой шайбы

Сборная США всухую обыграла Великобританию

Фото: Sportsnet

Новина українською

Сборная США по хоккею одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Великобритании.

США - Великобритания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились форвард Бен Майерс и Киффер Беллоуз. Заключительный гол забил Беллоуз.

После четырёх проведённых встреч сборная США занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав восемь баллов. На счету Великобритании один балл после четырёх матчей.

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В статье: сборная Великобритании по хоккею сборная США по хоккею
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