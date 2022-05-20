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ЧМ-2022. Сборная Казахстана с минимальным счётом обыграла Словакию
Гости были близки к ничейному результату
Фото: World Today News
В Хельсинки (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Казахстана и Словакии. Встреча закончилась победой словацкой команды.
ЧМ-2022. Группа A
Казахстана - Словакия 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года.
В следующем матче Казахстан 22 мая сыграет с Германией. Словакия 21 мая встретится с Италией.
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