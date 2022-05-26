Сборная Чехии не заметила Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над командой Германии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Чехия - Германия 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк с передачи Томаша Гертла и

Червенки, сам Роман Червенка после паса от Крейчи и Филипа Гронека, Давид Крейчи, которому ассистировали Пастрняк и Червенка, а также Иржи Смейкал, автор передачи — Давид Кемпф. Единственный гол немцев забил Мориц Зайдер, ассистенты — Марцель Нёбельс и Маттиас Плахта.

Напомним, что сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022.