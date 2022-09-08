Кременчук подал заявку на участие в чемпионате Украины 2022/23

Серебряные призеры чемпионата Украины-2021/2022 "Кременчуг" будут выступать в будущем национальном первенстве.

Сегодня, 8 сентября, на электронный ящик Федерации хоккея Украины поступила соответствующая заявка с подписью директора хоккейного клуба из Полтавщины Тараса Захарченко.

Подготовку к новому сезону "Кременчуг" начал в конце августа, но состав команды пока держится в тайне. Тренировать коллектив будет привычный тренерский штаб во главе с Александром Савицким. В этом году у "Кременчуга" не будет легионеров.