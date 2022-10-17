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Названы лучшие игроки второй недели чемпионата Украины

Хоккей
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Рейтинг по итогам недельных матчей

Названы лучшие игроки второй недели чемпионата Украины

Фото: ФХУ

Новина українською

По итогам второй недели чемпионата Украины-2022/2023 названы лучшие игроки.

Вратарь: Савва Сердюк ("Сокол") - 2 игры, 72:53, 0 пропущенных, 41 отраженный бросок

Защитник: Денис Матусевич ("Кременчуг") – 2 игры, 1 шайба + 4 передачи, 4 минуты штрафа, +2

Нападающий: Владимир Чердак ("Сокол") – 2 игры, 2 гола + 4 передачи, +2

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В статье: Владимир Чердак
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Источник:
ФХУ

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