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Названы лучшие игроки второй недели чемпионата Украины
Рейтинг по итогам недельных матчей
Фото: ФХУ
По итогам второй недели чемпионата Украины-2022/2023 названы лучшие игроки.
Вратарь: Савва Сердюк ("Сокол") - 2 игры, 72:53, 0 пропущенных, 41 отраженный бросок
Защитник: Денис Матусевич ("Кременчуг") – 2 игры, 1 шайба + 4 передачи, 4 минуты штрафа, +2
Нападающий: Владимир Чердак ("Сокол") – 2 игры, 2 гола + 4 передачи, +2
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Источник:ФХУ
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