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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Филадельфия уступает Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Чикаго"
4 – 3 после ОТ (1-1; 0-2; 2-0; 1-0)
"Детройт" – "Миннесота"
2 – 1 (1-1; 1-0; 0-0)
"Лос-Анджелес" – "Торонто"
4 – 2 (0-1; 3-1; 1-0)
"Сент-Луис" – "Монреаль"
4 – 7 (1-1; 2-3; 1-3)
"Филадельфия" – "Каролина"
3 – 4 после ОТ (0-2; 2-0; 1-1; 0-1)
"Айлендерс" – "Колорадо"
5 – 4 (0-0; 1-3; 4-1)
"Нэшвилл" – "Вашингтон"
0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Калгари" – "Эдмонтон"
2 – 3 (0-0; 2-1; 0-2)
"Сиэтл" – "Питтсбург"
3 – 1 (0-0; 2-1; 1-0)
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