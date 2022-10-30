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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Филадельфия уступает Каролине

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Филадельфия уступает Каролине

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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Чикаго"

4 – 3 после ОТ (1-1; 0-2; 2-0; 1-0)

"Детройт" – "Миннесота"

2 – 1 (1-1; 1-0; 0-0)

"Лос-Анджелес" – "Торонто"

4 – 2 (0-1; 3-1; 1-0)

"Сент-Луис" – "Монреаль"

4 – 7 (1-1; 2-3; 1-3)

"Филадельфия" – "Каролина"

3 – 4 после ОТ (0-2; 2-0; 1-1; 0-1)

"Айлендерс" – "Колорадо"

5 – 4 (0-0; 1-3; 4-1)

"Нэшвилл" – "Вашингтон"

0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Калгари" – "Эдмонтон"

2 – 3 (0-0; 2-1; 0-2)

"Сиэтл" – "Питтсбург"

3 – 1 (0-0; 2-1; 1-0)

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