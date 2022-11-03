Кременчук на опыте обыграл Легион

"Кременчуг" смог реабилитироваться за поражение от "Днепра" (0:1), одержав во втором матче в Калуше волевую победу над хозяевами.

"Легион" (Калуш) – "Кременчуг" – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

В первых двухдвадцатиминутках не удалось определить сильнее, счет в двух периодах был 1:1. Интрига во встрече не угасала до середины третьей 20-минутки.

В заключительном периоде гости собрались и довели дело до победы. Определяющую роль в их победе сыграло трио Савицкий – Андрющенко – Сибилевич, организовавшее три из пяти шайб в ворота Попережая.

Следующий матч в чемпионате Украины лидер "Кременчуг" проведет уже после международной паузы, а "Легион" 4 ноября сыграет против "Берсерков".