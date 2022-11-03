Сокол обыграл Киев с разницей в 5 шайб

3 ноября "Киев" принимал "Сокол". Действующие чемпионы вступили в игру только после второго перерыва.

"Киев" – "Сокол" (Киев) – 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

"Сокол" сумел сломить сопротивление земляков в третьем периоде, а первая 20-минутка сложилась таким образом, что "Киев" даже обладал преимуществом и действовал острее, но материализовать качество в голы не удалось.

Несмотря на уверенную по счету победу у тренеров "Сокола" по итогам этого матча осталось у команды немало вопросов. В течение двух периодов "Киев", который в девяти матчах еще не одерживал побед, создавал действующим чемпионам немало проблем.