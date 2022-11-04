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Легион - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хоккей
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Прямая трансляция матча чемпионата Украины по хоккею

Легион - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФХУ

UA-Футбол
Новина українською

Соперником "Легиона" в очередном туре чемпионата Украины будут харьковские "Берсерки". Сейчас команды идут рядом в турнирной таблице – «легионеры» занимают четвертую строчку, а харьковчане занимают пятую соответственно.

Чемпионат Украины по хоккею

4 ноября. Начало в 18:00
"Легион" (Калуш) - "Берсерки" (Харьков)

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В статье: Харьковские Берсерки
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