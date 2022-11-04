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Легион - Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча чемпионата Украины по хоккею
Фото: ФХУ
Соперником "Легиона" в очередном туре чемпионата Украины будут харьковские "Берсерки". Сейчас команды идут рядом в турнирной таблице – «легионеры» занимают четвертую строчку, а харьковчане занимают пятую соответственно.
Чемпионат Украины по хоккею
4 ноября. Начало в 18:00
"Легион" (Калуш) - "Берсерки" (Харьков)
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