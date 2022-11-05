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НХЛ. Колорадо побеждает Коламбус, Баффало уступает Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 4 на 5 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Колорадо" – "Коламбус"
6 – 3 (2-0; 1-2; 3-1)
"Каролина" – "Баффало"
5 – 3 (2-2; 1-0; 2-1)
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