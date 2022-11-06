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НХЛ. Виннипег разгромили Чикаго, Бостон минимально проиграл Торонто
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Айлендерс"
3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
"Коламбус" – "Колорадо"
1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
"Виннипег" – "Чикаго"
4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
"Эдмонтон" – "Даллас"
2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
"Вашингтон" – "Аризона"
2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
"Торонто" – "Бостон"
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
"Тампа-Бей" – "Баффало"
5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
"Питтсбург" – "Сиэтл"
2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
"Оттава" – "Филадельфия"
1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
"Монреаль" – "Вегас"
4:6 (1:1, 0:1, 3:4)
"Калгари" – "Нью-Джерси"
3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
"Ванкувер" – "Нэшвилл"
3:4 после серии Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)
"Сан-Хосе" – "Анахайм"
4:5 после серии Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 2:3)
"Лос-Анджелес" - "Флорида"
5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
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