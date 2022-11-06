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НХЛ. Виннипег разгромили Чикаго, Бостон минимально проиграл Торонто

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег разгромили Чикаго, Бостон минимально проиграл Торонто

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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Айлендерс"

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Коламбус" – "Колорадо"

1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

"Виннипег" – "Чикаго"

4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

"Эдмонтон" – "Даллас"

2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

"Вашингтон" – "Аризона"

2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

"Торонто" – "Бостон"

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Тампа-Бей" – "Баффало"

5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

"Питтсбург" – "Сиэтл"

2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

"Оттава" – "Филадельфия"

1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

"Монреаль" – "Вегас"

4:6 (1:1, 0:1, 3:4)

"Калгари" – "Нью-Джерси"

3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

"Ванкувер" – "Нэшвилл"

3:4 после серии Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

"Сан-Хосе" – "Анахайм"

4:5 после серии Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 2:3)

"Лос-Анджелес" - "Флорида"

5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

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В статье: НХЛ
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