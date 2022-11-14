Сборная Украины по хоккею заняла третье место в Мемориале Шаркози, благодаря победе над Венгрией

Сборная Украины в заключительном поединке Мемориала Шаркази победила Венгрию и заняла третье место среди шести команд.

Венгрия – Украина – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Трахт (Мережко, Пересунько), 04:21. 0:2 – Кривошапкин, 13:24. 1:2 – Шерпатки (Винце, Дочи), 52:48

Украинцы выглядели более сыгранными и сплоченными и, быстро поведя в счете, уверенно контролировали ход игры.

Выйти вперед наша команда сумела после успешной комбинации Александра Пересунько, Игоря Мережко и Даниила Трахта. Удвоить счет удалось немного позже Глебу Кривошапкину.

Во втором периоде украинская команда организованно оборонялась, а в конце трети у Виталия Ляльки был шанс забросить еще одну шайбу. В этом эпизоде ​​венгров спас Доминик Горват.

Вскоре сборная Украины получила шайбу в свои ворота. Жомбор Дочи бросил от синей линии, а Тамаш-Роберт Шарпатки подкорректировал шайбу в ворота.

Времени, чтобы отыграться Венгрия имела достаточно, но самые ответственные моменты оборонялась наша команда очень собранно и заслужила эту победу.