Международная федерация хоккея не допустила россиян и белорусов к ЧМ-2023 по бенди

Международная федерация хоккея с мячом исключила россиян и белорусов к участию на ЧМ в 2023 году, об этом пишет worldbandy.com.

Напомним, что соревнования пройдут в Швеции в конце марта – начале апреля 2023 года.

Чемпионами этого турнира являются именно россияне, последний раз турнир проводился в 2019 году .