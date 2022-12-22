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Международная федерация хоккея не допустила россиян и белорусов к ЧМ-2023 по бенди

Хоккей
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В организации решили отказаться от денег на крови

Международная федерация хоккея не допустила россиян и белорусов к ЧМ-2023 по бенди

Новина українською

Международная федерация хоккея с мячом исключила россиян и белорусов к участию на ЧМ в 2023 году, об этом пишет worldbandy.com.

Напомним, что соревнования пройдут в Швеции в конце марта – начале апреля 2023 года.

Чемпионами этого турнира являются именно россияне, последний раз турнир проводился в 2019 году .

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В статье: хоккей
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Источник:
XSport.ua

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