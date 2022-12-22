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Международная федерация хоккея не допустила россиян и белорусов к ЧМ-2023 по бенди
В организации решили отказаться от денег на крови
Международная федерация хоккея с мячом исключила россиян и белорусов к участию на ЧМ в 2023 году, об этом пишет worldbandy.com.
Напомним, что соревнования пройдут в Швеции в конце марта – начале апреля 2023 года.
Чемпионами этого турнира являются именно россияне, последний раз турнир проводился в 2019 году .
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Источник:XSport.ua
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