Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею U-20

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года.

Отметим, что изначально турнир планировалось провести в россии, но в мае текущего года у нее забрали это право и турнир перенесли в Канаду.

Сборной страны-агрессора на чемпионате мира тоже не будет.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре сборные.

Группа A

Канада Австрия Швеция Чехия Германия

26 декабря

Швеция - Австрия 20:30

27 декабря

Чехия - Канада 01:30

Германия - Швеция 20:30

28 декабря

Австрия - Чехия 01:30

29 декабря

Канада - Германия 01:30

Швеция - Чехия 20:30

30 декабря

Австрия - Канада 01:30

Германия - Австрия 23:30

31 декабря

Чехия - Германия 20:30

1 января

Канада - Швеция 01:30

Группа B

Финляндия Латвия Словакия Швейцария США

26 декабря

Финляндия - Швейцария 18:00

Латвия - США 23:00

27 декабря

Финляндия - Словакия 18:00

Швейцария - Латвия 23:00

28 декабря

Словакия - США 23:00

29 декабря

Латвия - Финляндия 18:00

США - Швейцария 23:00

30 декабря

Словакия - Латвия 18:00

31 декабря