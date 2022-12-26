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Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею U-20

Хоккей
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Турнир пройдет в Канаде

Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею U-20

Новина українською

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года.

Отметим, что изначально турнир планировалось провести в россии, но в мае текущего года у нее забрали это право и турнир перенесли в Канаду.

Сборной страны-агрессора на чемпионате мира тоже не будет.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре сборные.

Группа A

  1. Канада
  2. Австрия
  3. Швеция
  4. Чехия
  5. Германия

26 декабря

  • Швеция - Австрия 20:30

27 декабря

  • Чехия - Канада 01:30
  • Германия - Швеция 20:30

28 декабря

  • Австрия - Чехия 01:30

29 декабря

  • Канада - Германия 01:30
  • Швеция - Чехия 20:30

30 декабря

  • Австрия - Канада 01:30
  • Германия - Австрия 23:30

31 декабря

  • Чехия - Германия 20:30

1 января

  • Канада - Швеция 01:30

Группа B

  1. Финляндия
  2. Латвия
  3. Словакия
  4. Швейцария
  5. США

26 декабря

  • Финляндия - Швейцария 18:00
  • Латвия - США 23:00

27 декабря

  • Финляндия - Словакия 18:00
  • Швейцария - Латвия 23:00

28 декабря

  • Словакия - США 23:00

29 декабря

  • Латвия - Финляндия 18:00
  • США - Швейцария 23:00

30 декабря

  • Словакия - Латвия 18:00

31 декабря

  • Швейцария - Словакия 18:00
  • США - Финляндия 23:00
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В статье: хоккей ЧМ-2023
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