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Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею U-20
Турнир пройдет в Канаде
26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года.
Отметим, что изначально турнир планировалось провести в россии, но в мае текущего года у нее забрали это право и турнир перенесли в Канаду.
Сборной страны-агрессора на чемпионате мира тоже не будет.
По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре сборные.
Группа A
- Канада
- Австрия
- Швеция
- Чехия
- Германия
26 декабря
- Швеция - Австрия 20:30
27 декабря
- Чехия - Канада 01:30
- Германия - Швеция 20:30
28 декабря
- Австрия - Чехия 01:30
29 декабря
- Канада - Германия 01:30
- Швеция - Чехия 20:30
30 декабря
- Австрия - Канада 01:30
- Германия - Австрия 23:30
31 декабря
- Чехия - Германия 20:30
1 января
- Канада - Швеция 01:30
Группа B
- Финляндия
- Латвия
- Словакия
- Швейцария
- США
26 декабря
- Финляндия - Швейцария 18:00
- Латвия - США 23:00
27 декабря
- Финляндия - Словакия 18:00
- Швейцария - Латвия 23:00
28 декабря
- Словакия - США 23:00
29 декабря
- Латвия - Финляндия 18:00
- США - Швейцария 23:00
30 декабря
- Словакия - Латвия 18:00
31 декабря
- Швейцария - Словакия 18:00
- США - Финляндия 23:00
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