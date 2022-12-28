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МЧМ-2023. Сборная Чехии по хоккею уничтожила Австрию забросив 9 шайб
Гости не забросили ни единой шайбы
Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Австрии и Чехии. Победу одержали чехи, просто разгромив соперников.
МЧМ-2023
Чехия U20 - Австрия U20 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
В составе чешской команды хет-триком отметился нападающий Иржи Кулих, дубль на счету форварда Габриэля Штурца, ещё по одной шайбе забросили Якуб Брабенец, Петр Хаузер, Алеш Чех и Давид Шпачек.
Для сборной Чехии это вторая победа на турнире, ранее команда обыграла Канаду со счётом 5:2. Австрийцы в первом туре проиграли шведам (0:11). В следующем матче МЧМ-2023 Чехия сыграет со Швецией в четверг, 29 декабря, а Австрия встретится с Канадой в пятницу, 30 декабря.
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