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Канада и Чехия сойдутся в финале МЧМ-2023 по хоккею
В канадском городе Галифакс состоялись полуфинальные матчи МЧМ-203, где определились финалисты
Фото: IIHF
В Канаде состоялись полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею, где определились финалисты молодежного Мундиаля. Так, в главном матче МЧМ-2023 сойдутся сборные Чехии и Канады.
В первом полуфинальном матче сборная Чехии в тяжелом поединке обыграла Швецию, добыв победу в овертайме - матч закончился со счетом 2:1.
По ходу матча шведские хоккеисты вели 1:0, но чехи смогли перевести игру в овертайм, забросив шайбу за 40 секунд до конца третьего периода. А уже в дополнительное время добыли победу усильями Иржи Кулича, который и подарил чехам выход в финал.
Обзор матча:
Во втором полуфинальном поединке МЧМ-2023 сошлись сборные США и Канады. Матч закончился убедительной победой "кленовых", которые сотворили камбэк.
Стоит отметить, что по ходу игры сборная Канады отыгралась с 0:2 - удивительный старт выдали хоккеисты из США, но на большее их не хватило. В результате хоккеисты сборной Канады сумели дожать соперника и одержали победу.
Обзор матча:
Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 Полуфиналы:
Чехия - Швеция 2:1 (в овертайме) (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
США – Канада – 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
Таким образом, молодежные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. В игре за "бронзу" между собой сойдутся сборные Швеции и США. Так, матч за третье место состоится в четверг, 5 января, стартовый свисток прозвучит в 21:30, а финал запланирован на пятницу, 6 декабря, начало - 1:30 ночи.
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