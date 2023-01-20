Женская сборная Украины по хоккею назвала состав на сбор в Эстонии

Женская сборная Украины по хоккею с 6 по 11 февраля проведет учебно-тренировочный сбор эстонский Кохтла-Ярве, где также примут участие национальные сборные Эстонии и Литвы. Пишет ФХУ.

Всего в распоряжении Алипова будет 22 хоккеистки.

Вратари: Виктория Ткаченко ("Мартин", Словакия), Анна Харьковская (L&L Латвия).

Защитники: София Гутор, Доминика Лопатина, Дарина Рожок (все - "Михаловце", Словакия), Татьяна Кириченко ("Пантеры"), Марина Криворучко (Германия), Александра Машкина ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Ирина Ратушная (L&L Латвия), Татьяна Ткаченко ("Королевы Днепра").

Нападающие: Елизабет Алипова, Элен Алипова, Полина Телегина, Дарья Цимиренко (все - "Амбри-Пиотта", Швейцария), Юлия Добровольская ("Украиночка"), Кристина Дрофа ("Курбадс", Латвия), Варвара Измайлова ("Ингольдштад", Германия), Анна Лесь (Германия), Ангеліна Майфельд ("ACS Fox Hockey", Румыния), Антонина Роганова "Аоста Гладиаторс", Италия), Елена Ткачук ("Флеш Айс", Турция), Виктория Ценова ("Пантеры").