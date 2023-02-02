Кременчук обыграл Днепр и приблизился к Соколу в турнирной таблице УХЛ

В четверг, 2 февраля "Кременчуг" нанес второе поражение "Днепру" в пяти личных встречах.

2 февраля. Кременчуг.

"Кременчуг" – "Днепр" (Херсон) – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Херсонская команда к середине третьего периода сражалась за положительный для себя результат и даже отыгралась со счета 1:3. Ничья продержалась недолго и Виталий Лялька забросил переломную шайбу, а Евгений Абаджян помог "Кременчугу" с 46 очками вплотную приблизиться к "Соколу" (47 очков) и "Днепру" (48 баллов) с одним матчем в запасе.

Следующий матч "Кременчуг" проведет на домашней арене завтра, 3 февраля, против калушского "Легиона" (15:00), а "Днепр" в утренней игре в ту же пятницу обнаружит сильнейшего в матче с "Берсерками" (11.00).