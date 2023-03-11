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НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Чикаго, Калгари уступает Анахайму

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Чикаго, Калгари уступает Анахайму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Чикаго"

4 – 3 после ОТ (0-2; 0-0; 3-1; 1-0)

"Калгари" – "Анахайм"

1 – 3 (0-0; 1-2; 0-1)

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В статье: НХЛ
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