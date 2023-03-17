  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кременчук разгромил Легион и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кременчук разгромил Легион и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины

Хоккей
(1 голосов)

Матч прошел в одни ворота

Кременчук разгромил Легион и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины

Новина українською

17 марта "Легион" принимал Кременчуг в полуфинальном матче плей-офф чемпионата Украины.

Первый период прошел на равных и команды ушли на перерыв с нулями на табло. Уже после перерыва гости внесли коррективы в игру и в течение 10 минут у "Кременчука" получилась отличная серия атак, которая отразилась на табло. На заключительный отрезок игры хозяева вышли фактически доигрывать матч, а кременчужане не желели шайб и довели счет матча до разгромного.

"Кременчуг" уверенно прошел в финальную стадию плей-офф, где команда Александра Савицкого встретится с киевским "Соколом" – 23, 24, 27, 28 и 31 марта. Серия состоится до трех побед. Первые две игры состоятся на площадке победителя регулярки – "Кременчуга".

17 марта. Калуш.

"Легион" (Калуш) – "Кременчук" – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Счет в серии – 0:3

По теме
yellow-arrow
Сокол добыл третью победу над Днепром и стал первым финалистом чемпионата Украины
yellow-arrow
Сокол - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
ВИДЕО. Хоккеист Эдмонтона установил рекорд ХХІ века по количеству очков в одном сезоне НХЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кременчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде