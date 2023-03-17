Кременчук разгромил Легион и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины

17 марта "Легион" принимал Кременчуг в полуфинальном матче плей-офф чемпионата Украины.

Первый период прошел на равных и команды ушли на перерыв с нулями на табло. Уже после перерыва гости внесли коррективы в игру и в течение 10 минут у "Кременчука" получилась отличная серия атак, которая отразилась на табло. На заключительный отрезок игры хозяева вышли фактически доигрывать матч, а кременчужане не желели шайб и довели счет матча до разгромного.

"Кременчуг" уверенно прошел в финальную стадию плей-офф, где команда Александра Савицкого встретится с киевским "Соколом" – 23, 24, 27, 28 и 31 марта. Серия состоится до трех побед. Первые две игры состоятся на площадке победителя регулярки – "Кременчуга".

17 марта. Калуш.

"Легион" (Калуш) – "Кременчук" – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Счет в серии – 0:3