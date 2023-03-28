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Вице-президент Федерации хоккея Украины пошел на соглашение с прокурором по делу о предоставлении взятки
Андрей Кича признает свою виновность
Фото з соцмереж
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры с бывшим менеджером группы компаний Burisma Group Андреем Кичей. Его обвиняли в пособничестве экс-министру экологии Николаю Злочевскому в предоставлении 5 млн. долларов неправомерной выгоды руководству НАБУ и САП.
Об этом сообщает издание "Слово и Дело", ссылаясь на пресс-службу САП.
Прокуратура отмечает, что 28-го марта 2023-го года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из бывших руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича.
В сообщении не указано, кто именно является обвиняемым, но как отмечает "Слово и Дело" со ссылкой на собственные источники, им является Андрей Кича. Это вице-президент Федерации хоккея Украины и действующий хоккейный арбитр.
Кича признал вину в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). По приговору суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины суд уволил обвиняемого от отбывания назначенного наказания на испытательный срок в один год.
Кроме того, по условиям соглашения Кича обязан сотрудничать со стороной обвинения, а также в течение пяти дней после утверждения соглашения о признании виновности перечислить 100 млн. грн. на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект "Армия дронов".
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