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Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции
Всего от каждой конференции будет участвовать по 8 команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Команды, которые поборются за Кубок Стэнли из Восточной конференции, завершили свои выступления в текущем регулярном сезоне.
Кубок Стэнли — 2023. Восточная конференция
"Нью-Джерси Дэвилз" — "Нью-Йорк Рейнджерс"
"Торонто Мэйпл Лифс" — "Тампа-Бэй Лайтнинг"
"Бостон Брюинз" — "Флорида Пантерз"
"Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс"
Всего в борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют "Сиэтл Кракен", "Миннесота Уайлд", "Лос-Анджелес Кингз", "Даллас Старз", "Колорадо Эвеланш", "Эдмонтон Ойлерз", "Виннипег Джетс" и "Вегас Голден Найтс", "Бостон Брюинз", "Каролина Харрикейнз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Торонто Мэйпл Лифс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Напомним, что матчи плей-офф стартуют 17 апреля.
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