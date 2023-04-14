Владельцы Питтсбурга уволили все руководство после невыхода в плей-офф

"Питтсбург Пингвинз" на официальном сайте объявил об увольнении президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

Напомним, "Питтсбург" впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки.