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Владельцы Питтсбурга уволили все руководство после невыхода в плей-офф

Хоккей
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В клубе не готовы мириться с такими результатами

Владельцы Питтсбурга уволили все руководство после невыхода в плей-офф

фото - twitter.com

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"Питтсбург Пингвинз" на официальном сайте объявил об увольнении президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

Напомним, "Питтсбург" впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки.

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В статье: Питтсбург Пингвинз
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