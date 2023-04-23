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В стартовой игре на ЧМ по хоккею в дивизионе ІВ Украина уступила Китаю
Китай одержал победу в овертайме
Фото: ФХУ
В стартовой игре на ЧМ по хоккею в дивизионе ІВ Украина уступила Китаю 5:4.
Матч для украинцев начался замечательно. В первом периоде наши повели 0:2. Обе шайбы были заброшены в большинстве. Во втором отрезке Китай совершил камбэк и забил 4 шайбы.
В третьем периоде Украина сравняла счет, переведя игру в овертайм. Решающую шайбу забил Китай, вырвав победу в не простом матче.
23 апреля. Чемпионат мира ИВ. Таллинн. Ледовый зал "Тондираба"
Китай - Украина 5:4
Шайбы: 0:1 - Ворона (Мазур, Мережко), 6:19, 0:2 - Ворона (Пересунько, Мережко), 19:15;
1:2 - Джо (Шуай, Локхарт), 0:49, 2:2 - Йип (Вонг, Цзян), 6:34, 3:2 - Вонг (Спроул, Гуо), 18:45, 4:2 - Челиос, 18:45;
4:3 - Мережко (Пересунько, Ворона), 06:33, 4:4 - Ворона (Трахт, Мережко), 15:49;
5:4 - Кейн (Йип, Вонг), 2:32
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