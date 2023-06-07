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IIHF назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023

Хоккей
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Всего семь кандидатов

IIHF назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023

IIHF

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Международная федерация хоккея (IIHF) на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023.

Семерых номинантов выбрал исторический комитет IIHF. На награду претендуют хоккеисты из пяти стран: нападающие Андрес Амбюль (Швейцария), Коннор Бедард, Адам Фантилли (оба — Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов IIHF, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня.

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В статье: iihf
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