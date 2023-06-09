Карлос Алькарас опубликовал пост накануне матча с Джоковичем

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях в преддверии встречи с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2023.

Испанский спортсмен добавил в пост эмодзи с изображением мозга, сердца и яиц. Ранее Алькарас, рассказывал, что этот девиз основанный на совете его дедушки: "Голова, сердце, яйца".

Матч 1/2 финала мужского турнира "Ролан Гаррос", в котором встретятся Алькарас и Джокович, состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье.