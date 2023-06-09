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Карлос Алькарас опубликовал пост накануне матча с Джоковичем
Матч стартует в ближайшие минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях в преддверии встречи с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2023.
Испанский спортсмен добавил в пост эмодзи с изображением мозга, сердца и яиц. Ранее Алькарас, рассказывал, что этот девиз основанный на совете его дедушки: "Голова, сердце, яйца".
Матч 1/2 финала мужского турнира "Ролан Гаррос", в котором встретятся Алькарас и Джокович, состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье.
????❤️????????— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) June 9, 2023
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