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Сокол получил соперников в Континентальном Кубке 2023/2024

Хоккей
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Удачи ребятам

Сокол получил соперников в Континентальном Кубке 2023/2024

Фото: facebook.com/hcsokil

UA-Футбол
Новина українською

Киевский хоккейный клуб "Сокол" получил соперников в Континентальном Кубке на сезон 2023/2024.

Наша команда начнет соревнования со второго раунда. Украинцы попали в группу D. Соперниками киевлян станут "Црвена Звезда" и "Ференцварош". Еще один соперник станет известен позже (победитель группы B первого раунда).

"Сокол" сыграет свои матчи с 13 по 15 октября в Белграде. Для того чтобы выйти в третий раунд нашей команде необходимо занять первое место в группе.

Поединки третьего тура пройдут с 17 по 19 ноября.

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В статье: Сокол (Киев)
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