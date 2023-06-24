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Сокол получил соперников в Континентальном Кубке 2023/2024
Удачи ребятам
Фото: facebook.com/hcsokil
Киевский хоккейный клуб "Сокол" получил соперников в Континентальном Кубке на сезон 2023/2024.
Наша команда начнет соревнования со второго раунда. Украинцы попали в группу D. Соперниками киевлян станут "Црвена Звезда" и "Ференцварош". Еще один соперник станет известен позже (победитель группы B первого раунда).
"Сокол" сыграет свои матчи с 13 по 15 октября в Белграде. Для того чтобы выйти в третий раунд нашей команде необходимо занять первое место в группе.
Поединки третьего тура пройдут с 17 по 19 ноября.
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