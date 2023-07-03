Шестикратный чемпион Украины подписал контракт с Соколом

Шестикратный чемпион Украины, вратарь национальной сборной Богдан Дьяченко в сезоне-2023/2024 будет выступать за "Сокол".

24-летний хоккеист смог договориться с "Харьковскими Берсерками", клубом, которому принадлежали права на хоккеиста и теперь официально перебирается в Киев, подписав с "Соколом" контракт.

Завершил предыдущий сезон Дьяченко чемпионатом мира в дивизионе 1В, где провел четыре матча, отдал 1 голевую передачу, пропустил 7 голов, отразил 41 из 48 бросков.