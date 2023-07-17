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Сокол усилил состав двумя бывшими игроками Легиона
Команда пополнила состав перспективными игроками
Киевский "Сокол" усилил состав 20-летним защитником Александром Филимоновым и 18-летним нападающим Андреем Явным.
Чемпионат Украины-2022/2023 Филимонов провел за калушский "Легион" – 33 матча, 1 гол + 2 передачи, а всего в чемпионатах Украины Александр сыграл 95 матчей, где забросил 1 шайбу и сделал 3 ассиста.
Явный в предыдущем чемпионате дебютировал во взрослом хоккее. В составе "Легиона" он провел 33 матча и отличился одним ассистом.
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