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Капитан Бостона решил завершить карьеру

Хоккей
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В составе команды он добыл не один титул

Капитан Бостона решил завершить карьеру

Фото: NHL

Новина українською

Капитан "Бостона" 38-летний Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры игрока.

"Последние 20 лет я мог каждый день воплощать в жизнь свою мечту. Мне выпала честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме "Брюинз" и представлять свою страну на самом высоком международном уровне. Я отдал игре всё, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.

От всего сердца и с большой благодарностью объявляю сегодня о завершении карьеры профессионального хоккеиста", — написал Бержерон в заявлении на сайте "Бостона".

В составе "Бостона" Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году.

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В статье: Бостон Селтикс
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