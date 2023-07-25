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Капитан Бостона решил завершить карьеру
В составе команды он добыл не один титул
Фото: NHL
Капитан "Бостона" 38-летний Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры игрока.
"Последние 20 лет я мог каждый день воплощать в жизнь свою мечту. Мне выпала честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме "Брюинз" и представлять свою страну на самом высоком международном уровне. Я отдал игре всё, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.
От всего сердца и с большой благодарностью объявляю сегодня о завершении карьеры профессионального хоккеиста", — написал Бержерон в заявлении на сайте "Бостона".
В составе "Бостона" Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году.
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