Умер владелец хоккейного клуба Чикаго Блэкхокс

Владелец и председатель совета директоров "Чикаго Блэкхоукс" Роки Вирц умер в возрасте 70 лет, пишет официальный сайт клуба. Он был председателем правления "Чикаго" с 2007 года.

"Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 году, игры "Блэкхоукс" вернулись на местное телевидение, а аншлаги в "Юнайтед Центр" продолжались более 13 лет", – говорится в заявлении клуба.

Роки Вирц также был членом исполнительного и финансово-аудиторского комитетов НХЛ, возглавлял множество общественных и благотворительных организаций. Семья Вирц владеет "Чикаго Блэкхоукс" с 1954 года.

В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.