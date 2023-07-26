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Умер владелец хоккейного клуба Чикаго Блэкхокс

Хоккей
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Ему было 70 лет

Умер владелец хоккейного клуба Чикаго Блэкхокс

Фото: Getty Images

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Владелец и председатель совета директоров "Чикаго Блэкхоукс" Роки Вирц умер в возрасте 70 лет, пишет официальный сайт клуба. Он был председателем правления "Чикаго" с 2007 года.

"Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 году, игры "Блэкхоукс" вернулись на местное телевидение, а аншлаги в "Юнайтед Центр" продолжались более 13 лет", – говорится в заявлении клуба.

Роки Вирц также был членом исполнительного и финансово-аудиторского комитетов НХЛ, возглавлял множество общественных и благотворительных организаций. Семья Вирц владеет "Чикаго Блэкхоукс" с 1954 года.

В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

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В статье: Чикаго Блэкхокс
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