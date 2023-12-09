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НХЛ. Коламбус побеждает Сент-Лиус, Питтсбург уступает Флориде

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус побеждает Сент-Лиус, Питтсбург уступает Флориде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Сент-Луис"

5 – 2 (2-1; 0-0; 3-1)

"Флорида" – "Питтсбург"

3 – 1 (0-0; 1-1; 2-0)

"Эдмонтон" – "Миннесота"

4 – 3 (1-0; 2-3; 1-0)

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