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НХЛ. Коламбус побеждает Сент-Лиус, Питтсбург уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Сент-Луис"
5 – 2 (2-1; 0-0; 3-1)
"Флорида" – "Питтсбург"
3 – 1 (0-0; 1-1; 2-0)
"Эдмонтон" – "Миннесота"
4 – 3 (1-0; 2-3; 1-0)
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