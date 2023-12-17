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НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Ванкувер, Даллас в овертайме проигрывает Сент-Луису

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Ванкувер, Даллас в овертайме проигрывает Сент-Луису

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Миннесота" – "Ванкувер"

2:1 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

"Виннипег" – "Колорадо"

6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

"Монреаль" – "Айлендерс"

5:3 (0:0, 4:0, 1:3)

"Филадельфия" – "Детройт"

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

"Бостон" – "Рейнджерс"

1:2 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

"Торонто" – "Питтсбург"

7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

"Коламбус" – "Нью-Джерси"

3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

"Нэшвилл" – "Вашингтон"

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Сент-Луис" – "Даллас"

4:3 после OТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

"Аризона" – "Баффало"

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Калгари" – "Тампа-Бей"

4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

"Сиэтл" – "Лос-Анджелес"

2:3 после Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 3:4)

"Эдмонтон" – "Флорида"

1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

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