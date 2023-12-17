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НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Ванкувер, Даллас в овертайме проигрывает Сент-Луису
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" – "Ванкувер"
2:1 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
"Виннипег" – "Колорадо"
6:2 (2:0, 1:0, 3:2)
"Монреаль" – "Айлендерс"
5:3 (0:0, 4:0, 1:3)
"Филадельфия" – "Детройт"
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
"Бостон" – "Рейнджерс"
1:2 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
"Торонто" – "Питтсбург"
7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
"Коламбус" – "Нью-Джерси"
3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
"Нэшвилл" – "Вашингтон"
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Сент-Луис" – "Даллас"
4:3 после OТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)
"Аризона" – "Баффало"
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
"Калгари" – "Тампа-Бей"
4:2 (0:0, 3:0, 1:2)
"Сиэтл" – "Лос-Анджелес"
2:3 после Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 3:4)
"Эдмонтон" – "Флорида"
1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
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