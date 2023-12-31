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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Коламбус, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" - "Миннесота"
4:2 (2-0; 1-1; 1-1)
"Баффало" - "Коламбус"
3:2 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
"Бостон" - "Нью-Джерси"
5:2 (0-1; 4-1; 1-0)
"Флорида" – "Монреаль"
4:1 (0-0; 1-1; 3-0)
"Питтсбург" - "Сент-Луис"
4:2 (1-0; 1-1; 2-1)
"Тампа-Бэй" – "Нью-Йорк"
1:5 (0-2; 1-1; 0-2)
"Торонто" – "Каролина"
3:2 (0-1; 0-1; 2-1)
"Вашингтон" - "Нэшвилл"
2:3 после Б (1-2; 1-0; 0-0; 0-0; 0-2)
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
2:3 после Б (2-0; 0-2; 0-0; 0-0; 2-3)
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