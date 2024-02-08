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Сегодня сборная Украины по хоккею стартует в отборе к ОИ-2026

Хоккей

Борьба за первое место группы

Сегодня сборная Украины по хоккею стартует в отборе к ОИ-2026

Фото: Оперативна Україна інфо

Новина українською

Сегодня, восьмого февраля, хоккейная сборная Украины начнет борьбу за выход на Олимпийские Игры-2026, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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В группе Украина сыграет с Южной Кореей, Эстонией и Польшей.

Календарь матчей:

Четверг, 8 февраля, 21:00
Украина - Республика Корея.

Пятница, 9 февраля, 21:15
Украина - Польша.

Воскресенье, 11 февраля, 17:30
Украина - Эстония.

Для выхода в финальный этап отбора Олимпийских Игр-2026 нужно занять первое место в группе.

Видеотрансляции всех матчей сборной Украины состоятся на Суспільне Спорт.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
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