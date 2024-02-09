Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча
Фото: twitter IIHF
Национальная сборная Украины проводит олимпийский предквалификационный турнир в польском Сосновце.
Определяющей за единственную путевку в следующий раунд турнира является игра сборных Польши и Украины.
В стартовом туре оба соперника одержали победы по 4:0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Выбыли на длительный срок. Два игрока Динамо травмировались в товарищеском матче
- Сегодня сборная Украины по хоккею стартует в отборе к ОИ-2026
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн