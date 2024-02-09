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Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026

Хоккей

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча

Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026

Фото: twitter IIHF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины проводит олимпийский предквалификационный турнир в польском Сосновце.

Определяющей за единственную путевку в следующий раунд турнира является игра сборных Польши и Украины.

В стартовом туре оба соперника одержали победы по 4:0

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