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НХЛ. Рейнджерс в серии буллитов побеждает Флориду, Тампа в овертаме уступает Лос-Анджелес

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс в серии буллитов побеждает Флориду, Тампа в овертаме уступает Лос-Анджелес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Оттава"

2 – 5 (0-1; 2-3; 0-1)

"Торонто" – "Эдмонтон"

6 – 3 (2-0; 3-0; 1-3)

"Рейнджерс" – "Флорида"

4 – 3 после Б (0-1; 2-1; 1-1; 0-0; 2-1)

"Ванкувер" – "Калгари"

4 – 2 (1-0; 1-1; 2-1)

"Вегас" – "Коламбус"

4 – 2 (0-1; 2-0; 2-1)

"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй"

4 – 3 после ОТ (1-1; 1-0; 1-2; 1-0)

"Сан-Хосе" – "Чикаго"

4 – 5 после ОТ (2-0; 2-2; 0-2; 0-1)

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