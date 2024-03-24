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НХЛ. Рейнджерс в серии буллитов побеждает Флориду, Тампа в овертаме уступает Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Оттава"
2 – 5 (0-1; 2-3; 0-1)
"Торонто" – "Эдмонтон"
6 – 3 (2-0; 3-0; 1-3)
"Рейнджерс" – "Флорида"
4 – 3 после Б (0-1; 2-1; 1-1; 0-0; 2-1)
"Ванкувер" – "Калгари"
4 – 2 (1-0; 1-1; 2-1)
"Вегас" – "Коламбус"
4 – 2 (0-1; 2-0; 2-1)
"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй"
4 – 3 после ОТ (1-1; 1-0; 1-2; 1-0)
"Сан-Хосе" – "Чикаго"
4 – 5 после ОТ (2-0; 2-2; 0-2; 0-1)
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