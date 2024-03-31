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НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Детройт, Миннесота уступает Вегасу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Детройт" – 3:2 после Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
"Миннесота" - "Вегас" – 1:2 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
"Эдмонтон" - "Анахайм" - 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
"Аризона" – "Рейнджерс" – 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)
"Колорадо" – "Нэшвилл" – 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)
"Виннипег" – "Оттава" – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
"Баффало" - "Торонто" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
"Вашингтон" - "Бостон" - 2:3 после Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 2:3)
"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:3 после Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 2:1)
"Филадельфия" - "Чикаго" - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
"Монреаль" - "Каролина" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
"Сиэтл" – "Даллас" – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
"Калгари" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
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