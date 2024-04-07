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НХЛ. Сан-Хосе в овертайме побеждают Сент-Луис, Монреаль уступает Торонто
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Сан-Хосе" – "Сент-Луис"
3 – 2 после ОТ (0-0; 2-0; 0-2; 1-0)
"Коламбус" – "Филадельфия"
6 – 2 (2-0; 2-1; 2-1)
"Монреаль" – "Торонто"
2 – 4 (0-0; 2-4; 0-0)
"Оттава" – "Нью-Джерси"
3 – 4 (0-3; 1-1; 2-0)
"Айлендерс" – "Нэшвилл"
2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)
"Калгари" – "Эдмонтон"
2 – 4 (0-1; 1-1; 1-2)
"Лос-Анджелес" – "Ванкувер"
6 – 3 (2-1; 2-0; 2-2)
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