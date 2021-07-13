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Олимпийские игры-2036 могут пройти в Стамбуле

Олимпиада
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Культурный и финансовый центр Стамбула планирует принять участие в тендере

Олимпийские игры-2036 могут пройти в Стамбуле

Новина українською

Культурный и финансовый центр Стамбула планирует принять участие в тендере на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

"Мы сосредоточены на самой главной цели — предоставить Стамбулу то место, которое он должен занять в спортивной системе координат. Крупные спортивные клубы Стамбула, такие как „Фенербахче“, „Галатасарай“ и „Бешикташ“, обязаны объединиться и организовать все крупные международные соревнования в городе. С распространением олимпийского движения Стамбул объединится вокруг общих ценностей. Олимпизм примет мирный характер вместо того, чтобы представлять собой постоянное соперничество", — приводит слова политика издание Xinhua.

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В статье: Олимпийские игры
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