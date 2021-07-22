Команда Гвинеи не выступит на Олимпиаде

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу объявил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса страна не будет представлена на Олимпиаде в Токио.

Агентство AFP отмечает, что Гвинея решила не отправлять своих спортсменов в Японию в связи с недостатком финансирования.

Гвинея пропустит Олимпиаду впервые с 1976 года. Спортсмены из этой страны никогда не брали медали на летних Играх.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 204 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.