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Команда Гвинеи не выступит на Олимпиаде
Говорят, что из-за коронавируса
Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу объявил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса страна не будет представлена на Олимпиаде в Токио.
Агентство AFP отмечает, что Гвинея решила не отправлять своих спортсменов в Японию в связи с недостатком финансирования.
Гвинея пропустит Олимпиаду впервые с 1976 года. Спортсмены из этой страны никогда не брали медали на летних Играх.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 204 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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