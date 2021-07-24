Павел Коростылев вышел в финал Олимпиады по пулевой стрельбе из пистолета

В Токио состоялись квалификационные стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров среди мужчин. Украинский спортсмен Павел Коростылев квалифицировался в финал, продемонстрировав четвертый результат.

Коростылев, который выигрывал юношеские Олимпийские игры в 2014 году, набрал 581 балл, тогда как лучший показатель у индийца Чадхари Саурбха - 586 баллов. В финале будут соревноваться восемь спортсменов. Кроме представителей Индии и Украины это два китайских спортсмена, иранец, серб, немец и представитель Республики Корея.

Финальные соревнования начнутся в 9:30 по киевскому времени.

Добавим, что в квалификации также принимал участие еще один украинский спортсмен - Олег Омельчук, однако он продемонстрировал 18-й результат.

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