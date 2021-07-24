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Олимпиада 2020. Украинец Коу Лей успешно стартовал в настольном теннисе
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Украинский спортсмен Коу Лей успешно стартовал на Олимпийских играх 2020. В первом раунде соревнований по настольному теннису наш соотечественник одолел представителя Туниса Адама Хамама.
Счет встречи 4-0 (11-6; 11-3; 11-7; 11-6) в пользу победителя встречи.
Во втором раунде соревнований Коу встретится с представителем Египта Ассаром Омаром. Матч состоится 26 июля, в понедельник.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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