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Коу Лей проиграл в 1/32 финала Олимпиады-2020
На этом настольный теннис для Украины завершен
фото - prosportua.com
Последний представитель Украины в настольном теннисе Коу Лей в 1/32 финала драматично уступил египтянину Омару Ассару.
Украинец совершил камбэк со счета 0:3, но решающая партия все же осталась за соперником – 13:15, 6:11, 4:11, 11:6, 11:8, 11:9, 4:11.
Коу Лей – единственный представитель сборной Украины по настольному теннису с победой на Олимпиаде-2020. Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова выбыли из борьбы после первого матча.
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