Коу Лей проиграл в 1/32 финала Олимпиады-2020

Последний представитель Украины в настольном теннисе Коу Лей в 1/32 финала драматично уступил египтянину Омару Ассару.

Украинец совершил камбэк со счета 0:3, но решающая партия все же осталась за соперником – 13:15, 6:11, 4:11, 11:6, 11:8, 11:9, 4:11.

Коу Лей – единственный представитель сборной Украины по настольному теннису с победой на Олимпиаде-2020. Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова выбыли из борьбы после первого матча.

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