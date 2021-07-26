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Коу Лей проиграл в 1/32 финала Олимпиады-2020

Олимпиада
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На этом настольный теннис для Украины завершен

Коу Лей проиграл в 1/32 финала Олимпиады-2020

фото - prosportua.com

Новина українською

Последний представитель Украины в настольном теннисе Коу Лей в 1/32 финала драматично уступил египтянину Омару Ассару.

Украинец совершил камбэк со счета 0:3, но решающая партия все же осталась за соперником – 13:15, 6:11, 4:11, 11:6, 11:8, 11:9, 4:11.

Коу Лей – единственный представитель сборной Украины по настольному теннису с победой на Олимпиаде-2020. Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова выбыли из борьбы после первого матча.

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В статье: Олимпийские игры 2020 Коу Лей
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