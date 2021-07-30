Костевич не попала в финал Олимпиады в статусе действующей чемпионки мира

Елена Костевич в квалификации заняла 23-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 25-метровой дистанции и завершила выступления на Олимпийских играх в Токио.

Костевич после первого раунда квалификации входила в топ-6, но провалилась в рапиде и не попала в финал, будучи действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.

Олимпийской чемпионкой после дополнительной перестрелки стала представительница ОКР Виталина Бацарашкина. Серебро у кореянки Мин Чон Ким, бронзу взяла китаянка Цзяжуйсюань Сяо

Елена Костевич на Олимпиаде в Токио завоевала одну бронзу в миксте вместе с Олегом Омельчуком.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!