Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в Токио
За медали было бороться нереально
фото - Reuters
Анна Рыжикова на Олимпийских играх в Токио с результатом 53,48 заняла пятое место в финальном забеге на 400 метров с барьерами.
Виктория Ткачук пробежала забег с новым личным рекордом (53,79) и расположилась на 6-й позиции.
С новым мировым рекордом олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин, которой на 0,08 секунды удалось опередить олимпийскую чемпионку Рио-2016 и действующую чемпионку мира на этой дистанции Далайлу Мухаммад. Бронзу с рекордом Европы взяла голландка Фемке Бол (52,03).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами
- Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер
- “Мы давно искали нападающего с такими качествами” – тренер Бенфики о Яремчуке
- Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал