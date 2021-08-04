Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в Токио

Анна Рыжикова на Олимпийских играх в Токио с результатом 53,48 заняла пятое место в финальном забеге на 400 метров с барьерами.

Виктория Ткачук пробежала забег с новым личным рекордом (53,79) и расположилась на 6-й позиции.

С новым мировым рекордом олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин, которой на 0,08 секунды удалось опередить олимпийскую чемпионку Рио-2016 и действующую чемпионку мира на этой дистанции Далайлу Мухаммад. Бронзу с рекордом Европы взяла голландка Фемке Бол (52,03).

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