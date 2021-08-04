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CAS подтвердил отстранение украинца Коваленко от Олимпиады

Олимпиада
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Обидная история

CAS подтвердил отстранение украинца Коваленко от Олимпиады

фото - bc-news.com.ua

Новина українською

Представитель Украины в спортивной ходьбе Назар Коваленко в Facebook сообщил, что Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе его отстранение от Олимпийских игр в Токио.

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх. Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях.

Я боролся, я сделал все, и команда юристов Asters за 2 дня подготовила заявление, почти 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности.

Но суд CAS принял решение о недопуске к старту. Я являюсь членом делегации, а не дисквалифицированным, у меня не обнаружен допинг, я заслужил представлять Украину в честной борьбе, но ченухы с AIU и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое убийственное решение.

Официально заявляю, что я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж 2024. Там я и завершу свою карьеру атлета", - написал Коваленко.

Таким образом, 5 августа в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км от Украины выступят только Иван Лосев и Эдуард Забуженко.

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В статье: Назар Коваленко Олимпийские игры 2020
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