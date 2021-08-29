  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинский пловец Трусов - вице-чемпион Паралимпиады 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский пловец Трусов - вице-чемпион Паралимпиады 2020

Олимпиада
(1 голосов)

Поздравляем с серебром

Украинский пловец Трусов - вице-чемпион Паралимпиады 2020

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал серебро Паралимпийских игр 2020 на дистанции 400 метров вольным стилем.

Наш соотечественник прошел дистанцию ​​за 4.35,56 минут, что на 4,5 секунды хуже чем у победителя, представителя Израиля Марка Маляра, и на 3,5 секунды лучше обладателя бронзы, американца Эвана Остина.

Для Трусова эта награда стала уже второй в Токио (серебро на 200-метровке).

На данный момент в активе украинской сборной 38 наград: 10 золотых, 18 серебряных медалей и 10 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...