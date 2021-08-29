Украинский пловец Трусов - вице-чемпион Паралимпиады 2020

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал серебро Паралимпийских игр 2020 на дистанции 400 метров вольным стилем.

Наш соотечественник прошел дистанцию ​​за 4.35,56 минут, что на 4,5 секунды хуже чем у победителя, представителя Израиля Марка Маляра, и на 3,5 секунды лучше обладателя бронзы, американца Эвана Остина.

Для Трусова эта награда стала уже второй в Токио (серебро на 200-метровке).

На данный момент в активе украинской сборной 38 наград : 10 золотых, 18 серебряных медалей и 10 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

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