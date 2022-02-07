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Шведка Хектор выиграла Олимпиаду в гигантском слаломе, Шепиленко – 39-я
В Пекине разыгран очередной комплект медалей на Олимпиаде-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Золото в гигантском слаломе завоевала 29-летняя шведка Сара Хектор, для которой эта медаль стала первой в карьере на Олимпийских играх.
Хектор с результатом 57,56 выиграла первую попытку, а во втором заезде показала 8-й результат (58,13).
Showtime! ⛷????— Olympics (@Olympics) February 7, 2022
First Olympic medal and it's a #Gold for Sara Hector (Sweden), who wins #AlpineSkiing Women's Giant Slalom!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @SWEOlympic
В итоговом протоколе шведка обошла Федерику Бриньоне из Италии (+0,28) и представительницу Швейцарии Лару Гут-Бехрами (+0,72).
Единственная украинка в гигантском слаломе Анастасия Шепиленко в первой попытке заняла 45-е место, а во второй стала 40-й. В итоге она стала 39-й с почти 17-секундным отставанием от чемпионки.
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