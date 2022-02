Шведка Хектор выиграла Олимпиаду в гигантском слаломе, Шепиленко – 39-я

Золото в гигантском слаломе завоевала 29-летняя шведка Сара Хектор, для которой эта медаль стала первой в карьере на Олимпийских играх.

Хектор с результатом 57,56 выиграла первую попытку, а во втором заезде показала 8-й результат (58,13).

Showtime! ⛷????



First Olympic medal and it's a #Gold for Sara Hector (Sweden), who wins #AlpineSkiing Women's Giant Slalom!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @SWEOlympic