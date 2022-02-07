Шведка Хектор выиграла Олимпиаду в гигантском слаломе, Шепиленко – 39-я

Золото в гигантском слаломе завоевала 29-летняя шведка Сара Хектор, для которой эта медаль стала первой в карьере на Олимпийских играх.

Хектор с результатом 57,56 выиграла первую попытку, а во втором заезде показала 8-й результат (58,13).

В итоговом протоколе шведка обошла Федерику Бриньоне из Италии (+0,28) и представительницу Швейцарии Лару Гут-Бехрами (+0,72).

Единственная украинка в гигантском слаломе Анастасия Шепиленко в первой попытке заняла 45-е место, а во второй стала 40-й. В итоге она стала 39-й с почти 17-секундным отставанием от чемпионки.