Сборная Финляндии по хоккею ожидаемо победила Латвию

Сборная Финлиндии обыграла команду Латвии в рамках мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Латвия - Финляндия 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Камиляйнен (Лехтонен, Няттинен), 37:59, Комаров (Хиетанен, Покка), 54:42, Анттила (Мяеналанен, Линдбом), 58:43 - Аболс (Крастенбергс, Смирнов), 43:01

Таким образом, сборная Финляндии вместе с командой Швеции возглавила группу С. Именно в их очной встрече, которая пройдет 13 февраля, решится судьба первого места.