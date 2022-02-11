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Сборная Финляндии по хоккею ожидаемо победила Латвию

Олимпиада
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Финны сразятся с командой Швеции за первое место в группе С

Сборная Финляндии по хоккею ожидаемо победила Латвию

Новина українською

Сборная Финлиндии обыграла команду Латвии в рамках мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Латвия - Финляндия 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Камиляйнен (Лехтонен, Няттинен), 37:59, Комаров (Хиетанен, Покка), 54:42, Анттила (Мяеналанен, Линдбом), 58:43 - Аболс (Крастенбергс, Смирнов), 43:01

Таким образом, сборная Финляндии вместе с командой Швеции возглавила группу С. Именно в их очной встрече, которая пройдет 13 февраля, решится судьба первого места.

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В статье: сборная Финляндии по хоккею сборная Латвии по хоккею Олимпийские игры 2022
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