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Сборная Финляндии по хоккею ожидаемо победила Латвию
Финны сразятся с командой Швеции за первое место в группе С
Сборная Финлиндии обыграла команду Латвии в рамках мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.
Латвия - Финляндия 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Камиляйнен (Лехтонен, Няттинен), 37:59, Комаров (Хиетанен, Покка), 54:42, Анттила (Мяеналанен, Линдбом), 58:43 - Аболс (Крастенбергс, Смирнов), 43:01
Таким образом, сборная Финляндии вместе с командой Швеции возглавила группу С. Именно в их очной встрече, которая пройдет 13 февраля, решится судьба первого места.
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